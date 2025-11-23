AKP ve MHP’nin İmralı’ya gitme kararı Ankara kulislerini hareketlendirirken, AKP’li Şamil Tayyar’dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Tayyar, yaşanan sürecin yalnızca bir görüşme trafiği olmadığını, ileride siyasi ittifak dengelerini de etkileyebileceğini söyledi.

Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda devlet-siyaset çizgisinin son dönemde giderek bulanıklaştığını belirterek İmralı sürecinin beklenenden farklı sonuçlar doğurabileceğine işaret etti. Tartışmaların merkezinde yer alan Öcalan meselesinin, yalnızca güvenlik politikaları açısından değil, ittifak dinamikleri açısından da değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.