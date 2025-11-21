TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi sert tartışmalar eşliğinde görüşüldü.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Görüşmeler, CHP milletvekillerinin ağır eleştirileriyle başladı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” vizyonunu anlattığı sunumuyla devam etti ve muhalefetin şehir hastaneleri ile randevu sistemi eleştirileriyle sürdü.

CHP'DEN SERT ELEŞTİRİLER: UCUZ ÖLÜMLER ÜLKESİ OLDUK

Komisyon toplantısı öncesinde gazetecilere konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sağlık sistemini “ucuz ölümler ülkesi” olarak nitelendirdi. Ağbaba, Almanya’dan tatile gelen bir ailenin hastanede yanlış tedavi sonucu hayatını kaybettiği iddiası ile tavuk dürümden zehirlenerek öldüğü öne sürülen gencin olayını gündeme getirerek Bakanlık’tan araştırma talep etti. Randevu sistemine de sert çıkan Ağbaba, “Endoskopi randevusu 24 Şubat 2026’ya, ultrason 2 Mart 2026’ya, fizik tedavi 11 Mayıs 2026’ya, uyurka (uyku apnesi) randevusu ise 2 Mart 2027’ye verilmiş. Bu komedi değil, sağlık sisteminin halidir” dedi. 10 yılda vatandaş memnuniyetinin yüzde 41’e düştüğünü, 5 yılda 10 binin üzerinde hekimin yurt dışına gittiğini hatırlatan Ağbaba, Bakan Memişoğlu’ndan “istifa değil, biraz utanma” talep etti.

ŞEHİR HASTANELERİ TARTIŞMASI: BİR SOYGUNDÜZENİ

Bakan Kemal Memişoğlu salona girer girmez CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakıroğlu, elinde 40 sayfalık Sayıştay raporuyla ayağa kalktı. “Şehir hastaneleri bir soygun düzenidir. 3 milyar 250 milyon dolar milli paramız boşa gidecek!” diye haykıran Bakıroğlu, raporun şehir hastaneleriyle ilgili 40 sayfalık bulgular içerdiğini vurguladı.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN 'SAĞLIKLI TÜRKİYE YÜZYILI' VURGUSU

Eleştirilere yanıt vermeden sunumuna geçen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” vizyonundan hareketle “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı”nı hayata geçirdiklerini açıkladı.

