Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, “Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek, Kazanan Türkiye” başlıklı yeni parti programı taslağını kamuoyuyla paylaştı. Ankara’da düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Özel, söz konusu metnin yalnızca teknik bir program değil, Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunlara karşı “kapsamlı bir yol haritası” olduğunu ifade etti.

Konuşmasında, ülkenin ekonomik darboğaz, yönetim krizi ve hukuki çöküş yaşadığını belirten Özel, “Bu program, çökmüş düzenin karşısına koyduğumuz güçlü bir itirazdır. Bu ülkeye hak ettiği adaleti, demokrasiyi ve barışı getirmek için hazırız” mesajı verdi.

“Programı Türkiye’nin her noktasında yurttaşlarla birlikte hazırladık”

Özel, yeni parti programının bir yıllık titiz bir çalışmanın ürünü olduğunu belirterek 81 ilde, 900’den fazla ilçede binlerce insanla yapılan görüşmelerden elde edilen verilerle şekillendiğini aktardı.

Akademisyenlerden ekonomistlere, meslek örgütlerinden gençlere kadar geniş bir yelpazede görüş alındığını dile getiren Özel, CHP’nin bu kez “yukarıdan aşağıya değil, aşağıdan yukarıya” bir siyaset yaklaşımı benimsediğini vurguladı.

“Demokrasiyi yeniden inşa edeceğiz: Baraj yüzde 3’e düşecek, siyaset şeffaflaşacak”

Konuşmasında demokrasi başlığını en güçlü vurgu alanı olarak öne çıkaran Özel, iktidara gelmeleri durumunda ilk adımlardan birinin seçim barajını yüzde 3’e düşürmek olacağını söyledi.

Siyasi partilere yapılan bağışların şeffaflaştırılması, Siyasi Ahlak Kanunu’nun çıkarılması, nepotizmin engellenmesi ve kamu ihale sisteminin yeniden düzenlenmesi de programın diğer maddeleri arasında yer aldı.

Özel ayrıca, yerel yönetimlerde israfın sonlandırılacağını ve kamu kaynaklarının tamamının halk yararı için kullanılacağını ifade etti.

“Alevilere eşit yurttaşlık verilecek, Madımak utanç müzesine dönüştürülecek”

Özel, toplumsal barışın ancak eşit yurttaşlık temelinde sağlanabileceğine dikkat çekerek, Alevi yurttaşların taleplerinin programda güçlü bir şekilde yer aldığını belirtti.

Cemevlerine yasal olarak ibadethane statüsü verileceğini, Alevilerin kamusal hayatta karşılaştığı ayrımcılıkların kaldırılacağını söyleyen Özel, “Madımak, Türkiye’nin ortak acısıdır. O bina bir utanç müzesine dönüştürülecek. Bu, geçmişle yüzleşmenin en önemli adımlarından biridir” dedi.

“Ekonomide kara düzeni bitireceğiz: Üretim ve adalet merkezli yeni model”

Özel konuşmasında Türkiye’nin içinden geçtiği ekonomik krize de geniş yer ayırdı. Mevcut ekonomik yönetimin toplumu çıkmaza sürüklediğini belirten CHP lideri, iktidara geldiklerinde planlı, üretime dayalı ve kamucu bir ekonomi modelini devreye alacaklarını söyledi.

Vergide adalet sistemi, gelirde eşitsizliğin düşürülmesi, Temel Vatandaşlık Geliri uygulaması, ücretsiz okul yemeği, kamu kreşleri ve nitelikli sağlık hizmetleri programın öne çıkan başlıkları arasında.

Özel, “Bu ülkenin insanları yoksulluğa mahkûm değil. Kara düzeni ters yüz edeceğiz. Ekonomiyi yeniden ayakları üzerine kaldıracağız” ifadesini kullandı.

“Dış politika kişisel ilişkilerin gölgesinden çıkacak”

Özgür Özel, dış politikanın kişisel dostluklar ve ilişkiler üzerinden yürütülemeyeceğini belirterek, CHP iktidarında kurumsallaşmış, öngörülebilir ve ülke çıkarlarını önceleyen bir dış politika anlayışına geçileceğini vurguladı.

Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin hızlandırılacağını, demokratik standartların yükselmesiyle vizesiz seyahat imkanının gençler için mümkün hâle geleceğini söyledi.

“Toplumsal barışın adresi Meclis olacak: Kürt meselesi demokratik zeminde çözülecek”

Kürt meselesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özel, sorunun güvenlikçi politikalarla çözülemeyeceğini belirtti. CHP’nin bu konuda demokratik, kapsayıcı ve toplumsal barışı esas alan bir yaklaşım benimsediğini ifade etti.

Kayyım uygulamalarının sonlandırılması, seçilmiş yöneticilerin görevden alınmasının demokratik ilkelere aykırı olduğunu vurgulayan Özel, siyasi tutukluların özgürlüğünün de hukuk devleti açısından önemli olduğunu belirtti.

“Bu ülkeye birlik ve barışı getirmek için buradayız”

Konuşmasının sonunda duygusal bir tona geçen Özel, CHP’nin sadece eleştiren değil; çözüm üreten, çalışmaya hazır ve toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir parti olduğunu söyledi.

“Zaman iktidar zamanıdır” diyen Özel, “Eğer bu ülkede umut kırılmak istenirse biz buradayız. Adaleti de demokrasiyi de barışı da getireceğiz. Türkiye’nin buna ihtiyacı var, biz bunun için varız” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Program detaylarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://program.chp.org.tr