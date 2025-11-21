21 Kasım, dünya tarihinde siyasal, toplumsal ve teknolojik açıdan önemli dönüm noktalarının yaşandığı özel bir gün olarak öne çıkıyor. Bu tarihte yaşanan olaylar, farklı ülkelerin hafızasında derin izler bıraktı.

İnsanlık Göğe İlk Kez Yükseldi: 1783

21 Kasım 1783’te Jean-François Pilâtre de Rozier ve François Laurent d’Arlandes, Paris semalarında tarihin ilk serbest insanlı sıcak hava balonu uçuşunu gerçekleştirdi. Montgolfier kardeşlerin geliştirdiği balonla yapılan bu uçuş yaklaşık 25 dakika sürdü ve modern havacılığın başlangıcı olarak kabul edildi. Bu tarihi yolculuk, insanın gökyüzüne açılmasında bir milat niteliği taşıyor.

İrlanda’daki “Kanlı Pazar” Dünyayı Sarstı: 1920

21 Kasım 1920’de Dublin’de yaşanan olaylar, İrlanda Bağımsızlık Savaşı’nın kırılma noktalarından biri oldu. IRA’nın sabah saatlerinde İngiliz istihbaratına bağlı 14 kişiyi hedef almasının ardından, İngiliz kuvvetleri öğleden sonra Croke Park'taki bir Gaelic futbol maçında seyircilerin üzerine ateş açtı. “Kanlı Pazar” olarak tarihe geçen saldırı sonucunda çok sayıda sivil yaşamını yitirdi. Bu olay, İngiltere–İrlanda ilişkilerinde derin bir kırılmaya yol açtı.

Verrazzano–Narrows Köprüsü Trafiğe Açıldı: 1964

21 Kasım 1964’te New York’un önemli yapılarından Verrazzano–Narrows Köprüsü, resmi olarak hizmete girdi. Açıldığı dönem dünyanın en uzun asma köprüsü unvanına sahip olan yapı, mühendislik tarihinde önemli bir başarı olarak görüldü. Brooklyn ile Staten Island’ı birbirine bağlayan köprü, şehir içi ulaşımda büyük bir değişim yarattı.

Bilim Dünyasını Sarsan İtiraf: Piltdown Fosili Aldatmacası (1912–1953)

21 Kasım’da duyurulan bir başka gelişme ise bilim tarihinin en büyük sahtekârlıklarından biri olarak kabul edilen Piltdown Adamı fosilinin sahte olduğunun açıklanması oldu. Fosilin yıllarca insan evrimine dair önemli bir veri olarak sunulduğu bu olay, 20. yüzyılın en ses getiren bilim skandallarından biri olarak tarihe geçti.

ABD’de Tarihi Grev: 1945

21 Kasım 1945’te Amerika Birleşik Devletleri'nde United Auto Workers sendikası, General Motors’a karşı büyük bir greve başladı. Çalışanlar yüzde 30 ücret artışı talep ederken, bu grev ABD işçi hareketi açısından dönüm noktası olarak kabul edildi.

Las Vegas’taki MGM Grand Yangını: 1980

21 Kasım 1980’de Nevada’daki MGM Grand Hotel & Casino’da çıkan yangında 85 kişi hayatını kaybetti. ABD tarihinin en ölümcül otel yangınlarından biri olarak kayda geçen bu olay, otel güvenlik standartlarında köklü değişimlere yol açtı.