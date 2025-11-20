Geleneksel Kumaş Sof, Modern Tasarımla Buluştu

Emine Erdoğan paylaşımında, sergiyi şu sözlerle değerlendirdi:

“Anadoludakiler: Sof’un Zamansız Yolculuğu, gelenekselin ruhunu ve özünü koruyarak modern tasarımlarla yorumlandığı eşsiz bir koleksiyon.

İnanıyorum ki, Sof kumaşı için atılan bu adım, medeniyetimizin kültür mirasını evrensel kültür ile tanıştıracak yeni projelere ilham olacaktır.”

Sergi, Sof kumaşı ve geleneksel Anadolu motiflerini modern tasarımlarla yorumlayarak, kültür mirasını hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda tanıtmayı hedefliyor.

Kültür Mirasına İlham Veren Proje

Emine Erdoğan, paylaşımında serginin kültürel değerleri koruma ve modern yorumlarla buluşturma vizyonuna dikkat çekti. Serginin, yeni projelere ilham olması ve Anadolu’nun zengin kültürel mirasının evrensel platformlarda tanıtılması amaçlanıyor.

