Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarını sürdürdü. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin adresleri tespit edildi.
Belirlenen noktalara düzenlenen operasyonlarda, 6 yıl hapis cezası bulunan A.Ş., 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.K. ile 2 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.D. gözaltına alındı.
Hükümlüler Cezaevine Teslim Edildi
Yakalanan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.
Kaynak: AA