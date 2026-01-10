Konya’nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önüne geçmek amacıyla yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, yapılan teknik ve saha çalışmalarının ardından 5 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyon kapsamında ikametlerde aramalar gerçekleştirilirken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile kenevir tohumu ele geçirildi.

5 Kişiye Kullanım, 1 Kişiye Ticaret Suçlaması

Operasyonda toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5’i hakkında “uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak” suçundan işlem yapılırken, 1 kişi hakkında ise “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlamasıyla adli süreç başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.