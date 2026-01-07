Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, 2026 yılına çoksesli müziğin zenginliğiyle adım atıyor. Vakfın ev sahipliğinde düzenlenecek özel konserde Anchorus Çoksesli Korosu, FeminAnka Kadınlar Korosu ve KoroPopsesli, yeni yılın birlik ve umut temasını farklı repertuvarlarla sahneye taşıyacak. Ankara’daki çoksesli korolara mekân sponsoru olan ve birçok ulusal ile uluslararası etkinlikte çözüm ortağı olarak yer alan vakıf, bu anlamlı konseri ücretsiz olarak müzikseverlerle buluşturacak.

Üç koronun iş birliğiyle gerçekleştirilecek etkinlikte, her topluluk kendi müzikal kimliğini yansıtan eserleri seslendirecek. Müzikle 2026’ya “merhaba” demek isteyen tüm sanatseverler, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 19.00’da MEB Şura Salonu’nda düzenlenecek konsere davet edildi.

Üç Koro, Üç Farklı Müzikal Yolculuk

2017 yılında Şef Cihan Selçuk yönetiminde kurulan Anchorus Çoksesli Korosu, amatör koristlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıktı. Yurt içinde ve yurt dışında birçok festival, yarışma ve etkinlikte sahne alan koro, klasik çoksesli müzikten pop, caz ve rock düzenlemelerine uzanan geniş repertuvarıyla dikkat çekiyor. Anchorus, konserde farklı diller ve kültürlerden seçilmiş eserlerle dinleyicilere renkli bir müzik şöleni sunacak.

2022 yılında kurulan ve Şef Özgen Öz yönetiminde çalışmalarını sürdüren FeminAnka Kadınlar Korosu ise kadın sesinin zarif ve dingin tınısını ön plana çıkarıyor. Kısa sürede önemli festivallerde ödüller kazanan koro, yeni yıl konserinde kadın sesinin uyumunu ve yumuşak tonlarını yansıtan seçkin bir repertuvar seslendirecek.

Aynı yıl kurulan KoroPopsesli, Türkçe ve yabancı pop müzik eserlerini özgün koro düzenlemeleriyle yorumluyor. Şefler Tuğçe Kaynak Akçaoğlu ve Levent Kent yönetimindeki koro, izleyiciyi de zaman zaman şarkılara eşlik etmeye davet ederek sahnede interaktif ve enerjik bir performans sergileyecek.