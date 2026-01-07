Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı 2025 yılı üçüncü çeyrek iş gücü istatistiklerini değerlendirerek, üniversite mezunlarının iş gücü piyasasındaki güçlü konumuna dikkat çekti. Açıklamada, verilerin eğitim seviyesi arttıkça iş gücüne katılım oranlarının da belirgin biçimde yükseldiğini ortaya koyduğu ifade edildi.

TÜİK raporuna göre, iş gücü piyasasında en yüksek katılım oranı yükseköğretim mezunlarında görüldü. Üniversite mezunlarının iş gücüne katılım oranı yüzde 76,9 olarak hesaplandı ve bu grubun iş dünyasında en aktif kesim olduğu vurgulandı.

Eğitim Seviyesi Yükseldikçe Katılım Artıyor

Açıklamada, yükseköğretim mezunlarını yüzde 67,1 ile mesleki ve teknik lise mezunlarının, yüzde 57 ile lise mezunlarının takip ettiği belirtildi. Lise altı eğitim düzeyine sahip bireylerde iş gücüne katılım oranı yüzde 45,8 olarak kaydedilirken, okuryazar olmayanlarda bu oranın yüzde 17,6’ya kadar düştüğü aktarıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da değerlendirmesinde, ortaya çıkan tablonun yükseköğretimin istihdam odaklı yaklaşımını desteklediğini ifade etti. Özvar, eğitim düzeyi yükseldikçe hem iş gücüne katılımın hem de istihdam edilme oranlarının arttığını belirterek, yükseköğretimin bireylerin yalnızca akademik gelişimine değil, aynı zamanda ekonomik hayata etkin katılımına da önemli katkı sağladığını vurguladı.