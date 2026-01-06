Dünyaca tanınan yazar, barış aktivisti ve Nobel Barış Ödülü adayı Akif Manaf, 2025 yılı International Peace Prize ödülüne layık görüldü. Fransa’da faaliyet gösteren Uluslararası Barış Assosiasyonu, Manaf’ın küresel barışa sunduğu çok yönlü katkılar nedeniyle bu kararı aldığını açıkladı.

Assosiasyon tarafından yapılan açıklamada; dünya genelindeki ulusal ve uluslararası barış hareketlerini bir araya getirerek güçlü bir barış ağı kurulmasına öncülük eden çalışmaları ve insanlığın barış bilincini yükseltmeye yönelik faaliyetleri nedeniyle Akif Manaf’ın ödüle değer görüldüğü vurgulandı.

“Barış Psikolojisi” Kitabı Küresel Etki Yarattı

Akif Manaf’ın barış alanındaki çalışmalarında öne çıkan en önemli eserlerden biri olan “Barış Psikolojisi” kitabı, bugüne kadar İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Arapça, Türkçe, Japonca, İtalyanca, İsveççe, Norveççe, Hollandaca, Yunanca, Hintçe ve Kürtçe dâhil olmak üzere 20’ye yakın dilde yayımlandı.

Okurlar tarafından bir barış rehberi olarak kabul edilen eserin önümüzdeki dönemde Fince, Danca, Çince ve Rusça dillerinde de basılacağı, bu kapsamda çeşitli ülkelerde kitap fuarları ve barış söyleşilerinin düzenleneceği öğrenildi.

“Barış İçinde Sağlıklı Yaşam Köyleri” Projesi Dikkat Çekti

Akif Manaf’ın, başkanlığını yürüttüğü Sağlıklı Yaşam Vakfı çatısı altında hayata geçirdiği ve bireylerin doğayla uyum içinde, kendi kendine yetebilen bir yaşam sürmesini hedefleyen “Barış İçinde Sağlıklı Yaşam Köyleri” projesi de ödül gerekçeleri arasında önemli bir yer tuttu.

Bu projeyle bireysel huzurun toplumsal barışa dönüşmesi hedefleniyor.

7 Temmuz “World Change Day for Sustainable Peace”

Manaf’ın başkanı olduğu Uluslararası Değişim Federasyonu öncülüğünde, 2018 yılında ilan edilen “World Change Day for Sustainable Peace” (Sürdürülebilir Barış İçin Dünya Değişim Günü) de küresel barış çalışmalarında ayırt edici bir unsur olarak değerlendirildi.

Her yıl 7 Temmuz tarihinde dünyanın dört bir yanında kutlanan bu özel gün, barış için değişim bilincini yaymayı amaçlıyor.

200’ün Üzerinde Programla Barış Farkındalığı

Kurucusu olduğu Dünya Değişim Akademisi bünyesindeki “Barış Sanatı Programı” başta olmak üzere, barışı destekleyen 200’ü aşkın değişim programı aracılığıyla Akif Manaf, dünya genelinde milyonlarca insana ulaştı.

Ayrıca birçok ülkede düzenlenen barış temalı konferanslar, seminerler ve söyleşilerle geniş kitlelerle birebir temas kurarak barış bilincinin güçlenmesine katkı sağladı.

“Üçüncü Dünya Savaşı’na Çok Yakınız” Uyarısı

Ödül töreninde konuşan Akif Manaf, insanlığın Üçüncü Dünya Savaşı’na hiç olmadığı kadar yaklaştığını belirterek, barış için zaman kaybetmeden harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Manaf konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“İnsanlık tarihinde ilk kez tamamen yeni bir barış paradigması ortaya koyuyoruz. Barışı bireyden başlayarak küresele doğru inşa edeceğiz. Herkes önce kendi iç dünyasında barışı tesis etmeli. İçimizdeki öfkeyi merhamete dönüştürmeden dış dünyada barışı sağlayamayız.”

Küresel Medyada Geniş Yankı Uyandırdı

Akif Manaf’ın uluslararası yazılı, görsel ve dijital medya kuruluşlarına verdiği röportajlar ve demeçler de küresel ölçekte güçlü bir barış farkındalığı oluşturması açısından ödülün verilmesinde etkili oldu.