Ankara Valiliği, yarın kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına nedeniyle vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara’da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ile soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.