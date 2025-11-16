Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ölüm yıl dönümünde Usta Şair ve Yazar Sezai Karakoç'u yad etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ercan, şu açıklamada bulundu:

"BÜYÜK BİR GÖNÜL İNSANIYDI"

"Yaşamı boyunca kültürümüzü ve inancımızı anlatan büyük bir gönül insanıydı. Sözü, zamanın içinden geçip kalplere dokunan bir çağrıydı. Usta şair Sezai Karakoç’u vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum."

SEZAİ KARAKOÇ KİMDİR, NERELİ?

Sezai Karakoç, 22 Ocak 1933’te Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde dünyaya geldi. Çocukluk yıllarını da yine doğduğu bu ilçede geçirdi. İlk eğitimine Ergani’de başlayan Karakoç, ilkokulu 1944 yılında tamamladı. Ardından ortaokul eğitimi için Kahramanmaraş’a gitti ve Maraş Ortaokulu’nda parasız yatılı öğrenci olarak okudu.

Lise öğrenimi için Gaziantep’e geçen Karakoç, Gaziantep Lisesi’nden 1950 yılında mezun oldu. Bu yıllarda özellikle Felsefe dersine duyduğu ilgi, ileride bu alanda eğitim alma isteğini güçlendirdi. Üniversite eğitimi için İstanbul’a geldiğinde babasının kendisini ilahiyat alanında görmek istediğini biliyordu. Ancak o dönem kendi koşulları içinde yatılı olarak devam edebileceği tek bölüm Siyasal Bilgiler Fakültesi’ydi.

Üniversite sınavlarına hazırlanırken başarısız olma ihtimalini de düşünerek, bir seçenek oluşturmak adına Felsefe bölümüne de kayıt yaptırdı. Böylece hem ilgi duyduğu alana adım atmış oldu hem de eğitimine kesintisiz devam etme imkânı buldu. Karakoç, 16 Kasım 2021 günü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.