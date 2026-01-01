Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde yeniden etkisini gösterdi. Özellikle yüksek kesimlerde aralıklarla devam eden yağış, kenti beyaza bürüdü. Karın en yoğun hissedildiği noktalardan biri olan Çamlıca Tepesi’nde ise vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Okulların tatil edilmesiyle birlikte aileler çocuklarıyla birlikte Çamlıca’ya akın etti. Kar topu oynayan, kardan adam yapan ve kızakla kayan çocuklar doyasıya eğlenirken, gezmek için bölgeye gelen vatandaşlar da manzaranın tadını çıkararak bol bol fotoğraf çekti.

“Çocuklar Kar İçin Dua Ediyordu”

Çocuklarıyla birlikte Çamlıca’ya gelen Sinan Küpeli, kar sevincini şu sözlerle dile getirdi: “Çocuklar dünden beri kar yağsın diye dua ediyordu. Tatil olunca fırsat bildik, Çamlıca’ya geldik. Çocuklar eğleniyor, biz de onların mutluluğuna ortak oluyoruz.”

“Kar Görünce İlk Durağımız Çamlıca”

Çocuklarıyla kardan adam yapan Aziz Mahmut Avşar ise, “Kar yağdığını görür görmez buraya geldik. Çünkü en yoğun kar genelde burada oluyor. Biraz fotoğraf çektik, kartopu oynadık. Çocuklar çok mutlu, bu da bize yetiyor” dedi.

“Her Yer Bembeyaz”

Kızıyla birlikte karın tadını çıkaran Okan Özcan da, “Okullar tatil, kar yağdı, daha ne olsun. Kızım çok heyecanlandı, hemen buraya geldik. Ortam çok keyifli, her yer bembeyaz. Kar topu oynadık, kardan adam yaptık, çok güzel bir gün oldu” ifadelerini kullandı.

Kar yağışının yüksek kesimlerde aralıklarla devam etmesi beklenirken, yetkililer sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.