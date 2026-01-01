Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşanan silahlı kavgada, 22 yaşındaki İlhan Yıldız, amcasının oğlu tarafından av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Nazilli’ye bağlı kırsal Akpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan İlhan Yıldız, amcasının oğlu T.Y.’ye (28) ait evin bahçesinde oturduğu sırada, henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda T.Y., av tüfeğiyle Yıldız’a ateş açtı.

Sağ omzuna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan İlhan Yıldız, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Yıldız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli T.Y., bugün sabah saatlerinde jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan T.Y., adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.