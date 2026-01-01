Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ayaş Yolu üzerindeki önemli bir ulaşım projesinin tamamlandığını duyurdu. Yavaş, 3 gidiş 3 geliş hizmet veren ve yaklaşık 600 metre uzunluğundaki Yenikent Girişi Köprüsü’nün bugün itibarıyla trafiğe açıldığını bildirdi.

Paylaşımda, Ayaş Yolu Necip Fazıl Bulvarı Kesişimi’nde yer alan köprünün, Ayaş–şehir merkezi yönünde çift yönlü olarak hizmet vereceği belirtildi. Projenin kısa sürede tamamlanarak kullanıma sunulmasıyla birlikte bölgedeki trafik akışının kesintisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

Yenikent’te Trafik Yoğunluğu Azalacak

Başkan Yavaş, yapılan çalışmayla özellikle Yenikent girişinde yaşanan trafik sıkışıklığının azaltılmasının amaçlandığını vurguladı. Yeni köprü sayesinde Ankara–Ayaş Yolu üzerindeki ulaşımın daha güvenli ve akıcı hale gelmesi beklenirken, sürücüler için zaman kaybının da en aza indirilmesi hedefleniyor.

Açılan köprünün, bölgedeki ulaşım altyapısına önemli katkı sağlaması ve uzun süredir yaşanan trafik sorununa çözüm olması bekleniyor.