Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulunan Şehit Ersin Utlu İlkokulu’nda özel eğitim sınıfında öğrenim gören otizmli İsmail Doruk Sarimbeyli’nin (10), öğretmeni D.K. tarafından darbedildiği iddia edildi. Aile, hastaneden darp raporu alarak öğretmen hakkında polise şikâyette bulunurken, olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı.

Anne Tuğba Ulubey (40), 26 Aralık’ta öğretmen D.K.’nin kendisini arayarak oğlunu okuldan almasını istediğini, kısa sürede okula gittiğinde ise sınıfın penceresinden öğretmenin çocuğuna bağırdığını ve tekme attığını gördüğünü ileri sürdü. Ulubey, oğlunun vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar, tırnak ve tokat izleri bulunduğunu söyledi.

Olay anında büyük bir şok yaşadığını belirten Ulubey, öğretmenin çocuğunu yakasından tuttuğunu ve hakaret ederek tekme attığını gördüğünü iddia ederek, “Bir anne olarak tarifsiz bir acı yaşadım. Kapıyı açıp içeri girdiğimde çocuğumun çığlıklarını duydum. O an ne yapacağımı bilemedim” dedi.

“Çocuğum Okula Gitmekten Korkuyor”

Darp raporu almak için hastaneye gittiklerinde karakola yönlendirildiklerini belirten Ulubey, okul yönetimi tarafından şikâyetçi olmamaları yönünde telkinde bulunulduğunu öne sürdü. Şikâyetçi olmaktan vazgeçmediğini vurgulayan anne Ulubey, “Biz çok üzüldük ve yıprandık. O benim bebeğim. Şu an okula gitmekten korkuyor. ‘Anne beni dövdü, beni okula gönderme’ diyerek panik içinde” ifadelerini kullandı.

Ulubey, öğretmenin ceza almasını ve bir daha hiçbir çocuğa yaklaşmamasını istediğini, oğlunu şu aşamada okula göndermeyi düşünmediğini söyledi.

Baba: CİMER ve Bakanlığa Şikâyet Ettik

Baba Necip Sarimbeyli (40) ise oğlunun vücudunda darp izleri bulunduğunu belirterek, okul yönetiminden herhangi bir somut geri dönüş alamadıklarını söyledi. Sarimbeyli, “Adli sürecin takip edildiği söylendi. Biz de hem polis merkezine hem de Milli Eğitim Bakanlığı’na CİMER üzerinden şikâyette bulunduk. Savunmasız çocuklara yönelik bu tür iddialar bizi derinden yaralıyor” dedi.

Olayla ilgili okul yönetimi ise henüz resmi bir açıklama yapmadı. Adli ve idari sürecin devam ettiği bildirildi.