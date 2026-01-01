İsviçre polisi, Valais kantonuna bağlı kayak merkezi kasabası Crans Montana’da bir barda şiddetli bir patlama meydana geldiğini açıkladı. Olay, 1 Ocak 2026’yı 2 Ocak’a bağlayan gece saat 01.30 sıralarında, “Le Constellation” isimli iki katlı eğlence mekânında yaşandı.

Henüz nedeni belirlenemeyen patlamanın ardından binada büyük çaplı bir yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yapıyı sarması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay sırasında barın kalabalık olduğu belirtildi.

Valais kanton polisi sözcüsü Gaëtan Lathion, patlamada can kayıplarının olduğunu doğruladı. Görgü tanıkları ile olay yerinde görev yapan sağlık ekipleri ise onlarca ağır yaralının çevredeki hastanelere sevk edildiğini bildirdi. Yetkililer, ölü ve yaralı sayısına ilişkin net rakamların henüz kesinleşmediğini açıkladı.

Patlamanın Nedeni Henüz Netleşmedi

Patlamanın kesin çıkış nedeni araştırılırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve yerel kaynaklarda yer alan iddialara göre, bar içerisinde düzenlenen bir konser sırasında kullanılan piroteknik malzemelerin yangını tetiklemiş olabileceği öne sürülüyor.

İsviçre polisi olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, güvenlik gerekçesiyle çevredeki alan geçici olarak boşaltıldı. Yetkililer, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında kamuoyuna ayrıntılı bilgi verileceğini duyurdu.