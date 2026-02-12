Rusya, Meta’ya ait mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a ülke genelinde erişimi engelledi. Kararın, Rusya’nın iletişim düzenleyici kurumu Roskomnadzor tarafından alındığı bildirildi. Engellemenin yaklaşık 100 milyon kullanıcıyı etkilediği belirtiliyor.
Moskova yönetimi, uygulamanın yerel yasalara uyum sağlamadığını öne sürerken, kullanıcıları devlet destekli yerli platformlara yönlendirmeyi hedefliyor. WhatsApp ise girişimin kullanıcıların güvenli ve özel iletişimini olumsuz etkileyeceğini açıkladı.
Muhabir: Haber Merkezi