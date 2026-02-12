Yenimahalle Belediyesi tarafından hizmet veren İkinci Bahar Yaşlı Dayanışma Merkezleri’nde üyeler için müzik dolu etkinlikler başladı. Karşıyaka İkinci Bahar Yaşlı Dayanışma Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, YENİMEK müzik eğitmeni Cem Doğan sahne aldı.

Etkinliğe katılan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, merkez üyeleriyle birlikte şarkı ve türküleri dinleyerek vatandaşların coşkusuna ortak oldu. Programda çay ve kuru pasta ikramı da yapıldı.

“Yenimahalle Türkiye’ye Örnek Bir İlçe”

Etkinlikte konuşan Başkan Fethi Yaşar, İkinci Bahar Dayanışma Merkezleri’nin önemine dikkat çekerek, “Böylesine güzel bir organizasyonda sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Yenimahalle, bugün Türkiye’nin en gelişmiş ilçe belediyeleri arasında yer alıyor. Sahip olduğumuz tüm imkânları halkımızın yararına kullanmaya özen gösteriyoruz” dedi.

Sağlıktan eğitime, altyapıdan kültür ve sanata kadar pek çok alanda hizmet ürettiklerini belirten Yaşar, Yenimahalle’de yaşam kalitesini artırmak için çalıştıklarını vurguladı.

Yaşlılara ve çocuklara yönelik sosyal projelere önem verdiklerini ifade eden Yaşar, “Projelerimizle örnek gösterilen bir belediyeyiz. Ülke olarak ekonomik ve sosyal zorluklar yaşıyoruz ancak umudumuzu kaybetmedik. Cumhuriyetimize ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetlerine sahip çıkarak daha mutlu bir Türkiye için hep birlikte çalışacağız” diye konuştu.