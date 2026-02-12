Zorunlu trafik sigortası primlerine yüzde 12,5 oranında zam yapıldı. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından yayımlanan yeni azami prim tarifesi, Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Yapılan artışla birlikte Türkiye genelindeki milyonlarca araç sahibinin ödeyeceği prim tutarları yükseldi. İl, araç türü ve hasar basamağına göre değişen yeni tarifede özellikle büyükşehirlerde primlerin daha yüksek seviyelere çıktığı görülüyor.

Trafik sigortası, motorlu araçlar için zorunlu tutuluyor. Poliçesini süresi içinde yenilemeyen araç sahipleri idari para cezasıyla karşı karşıya kalırken, araçların trafikten men edilmesi de söz konusu olabiliyor.

Sigorta sektöründe prim artışlarının, artan hasar maliyetleri ve yedek parça giderlerindeki yükselişle bağlantılı olduğu belirtiliyor. Yeni tarifeyle birlikte araç sahiplerinin sigorta yenileme dönemlerinde daha yüksek tutar ödemesi bekleniyor.