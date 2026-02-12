Ankara’da hava sıcaklıkları zaman zaman mevsim normallerine yaklaşsa da, bazı ağaçlarda erken çiçeklenme görüldü. Şubat ayının ortasında özellikle badem ve erik ağaçlarının çiçek açması dikkat çekti.

Kent genelinde park ve bahçelerde açan çiçekler, kış aylarında alışılmadık görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar bu durumu “erken bahar” olarak yorumlarken, uzmanlar ise erken çiçeklenmenin risklerine işaret ediyor.

Uzmanlara göre, önümüzdeki günlerde yaşanabilecek ani sıcaklık düşüşleri ve olası don olayları, çiçek açan ağaçlarda zarar ve verim kaybına yol açabilir.