Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ankara Kalesi’nde yürütülen “Sokak Sağlıklaştırma ve Çevre Düzenleme Projesi”nin tamamlandığını kamuoyuna duyurdu. Yavaş, proje kapsamında İç Kale’de yer alan toplam 240 yapının aslına uygun şekilde yenilendiğini belirtti.

Paylaşımında, restorasyonu yapılan yapılardan 81’inin tescilli tarihi eser olduğunu vurgulayan Yavaş, çalışmaların Ankara’nın tarihsel kimliğini koruyarak geleceğe taşımayı amaçladığını ifade etti. Proje sayesinde Ankara Kalesi’nin hem kültürel hem de turistik değerinin artırıldığı kaydedildi.

“Tarihi Dokuya Sadık Kalındı”

Başkan Yavaş, açıklamasında Ankara’nın kültürel mirasına sahip çıkmaya devam ettiklerini belirterek, “Ankara’nın kültürel mirasını koruyor, tarihi değerlerini geleceğe taşıyoruz” ifadelerine yer verdi. Sokak sağlıklaştırma ve çevre düzenleme çalışmalarıyla bölgenin tarihi dokusunun korunarak yeniden canlandırıldığını vurguladı.

Tamamlanan proje ile Ankara Kalesi’nin, yerli ve yabancı ziyaretçiler için daha nitelikli ve güvenli bir alan haline gelmesi hedefleniyor.