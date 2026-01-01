Yılmaz Erdoğan imzalı fenomen dizi “İnci Taneleri”, 3. sezon öncesi önemli oyuncu ayrılıklarıyla gündeme geldi. Bu akşam ilk tanıtımı yayınlanan dizinin yeni sezon çekimlerinin 5 Ocak haftasında başlaması planlanıyor. Kanal D ekranlarında 15 Mayıs’ta yayınlanan 44. bölümüyle 2. sezon finali yapan dizi, yaklaşık 8 aylık aranın ardındanizleyiciyle yeniden buluşacak.

Ara verilmesinin nedeni ise dizinin oyuncu ekibinin, Netflix’te yayınlanacak 8 bölümlük “Organize İşler: Karun Hazinesi” dizisinin çekimlerinde yer alması oldu.

3. Sezonda 6 Oyuncu Diziden Ayrılıyor

Şenol Sönmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu İnci Taneleri’nde yeni sezonda zaman atlaması yaşanmayacak ve hikâye kaldığı yerden devam edecek. Ancak dizinin 3. sezonunda toplam 6 oyuncunun kadroda yer almayacağıöğrenildi.

Daha önce Aytek Şayan ve Ülkü Hilal Çiftçi’nin diziden ayrıldığı açıklanmıştı. Son gelişmelere göre, 4 oyuncu daha projeye veda ediyor.

Yeni sezonda;

Özgün Çoban (Piraye’nin kardeşi Tayfun),, Gözde Gürkan (Aleyna), Bekir Aksoy (Cenk), Begüm Atak (Sibel) karakterleriyle dizide yer almayacak.

İnci Taneleri’nin yeni sezonda kadrosuna katılacak iki yeni karakterle hikâyesini daha da derinleştirmesi bekleniyor.