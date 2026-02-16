Olay, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu üzerinde, Sandıklı ilçesi yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık üç gündür aynı noktada park halinde bulunan 07 AYF 967 plakalı otomobil dikkat çekti. Aracın arka koltuğunda hareketsiz bir kişinin bulunduğunu fark eden vatandaşlar, dün saat 23.00 sıralarında durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, arka koltukta bulunan Mehmet E.’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Soruşturma Başlatıldı

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Mehmet E.’nin cenazesi, otopsi işlemleri için Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.