Emirdağ'a bağlı Davulga'daki biyokütle enerji santralinde saat 09.00 sıralarında, elektrik kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın çıktı. İhbarla bölgeye çevre ilçe ve beldelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri tedbir amacıyla bölgede hazır bekletildi, jandarma ise güvenlik önlemi aldı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Santralde soğutma çalışmaları sürüyor.

Davulga Belediye Başkanı Ömer Mısır, 'Yangın, saat 09.00 sıralarında başladı. Çevre ilçelerden itfaiye ekibi takviyeye geldi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangının elektrik kaynaklı olduğu değerlendiriliyor. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor' dedi. (DHA)