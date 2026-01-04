Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen TIR’ın çarptığı otomobilde bulunan Sati Temel hayatını kaybetti. Feci kazada 2’si ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Kavşakta Feci Çarpışma

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Bolvadin–Çobanlar kara yolunda meydana geldi. Emirdağ’dan Bolvadin istikametine seyir halinde olan, sürücülüğünü R.P.’nin yaptığı 27 YU 355 plakalı TIR, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaparak kavşakta M.T. yönetimindeki 03 AFK 776 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR, otomobili metrelerce sürükledi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada otomobil sürücüsü M.T. ile araçta bulunan S.T., İ.T., İ.Y.T., N.E.T. ve Sati Temel yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Sati Temel, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

TIR Sürücüsü Gözaltında

Kazanın ardından TIR sürücüsü R.P. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.