1960’lı yılların sonunda Türkiye’de yükselen öğrenci hareketleri, ABD’ye ait 6. Filo’nun İstanbul Boğazı’na demirlemesini protesto etmek amacıyla Beyazıt Meydanı’nda toplanarak Taksim’e yürümek istemişti. “Anti-emperyalizm” sloganlarıyla düzenlenen yürüyüşe katılan sol ve sosyalist görüşlü öğrencilere, karşıt görüşlü gruplar müdahale etti.

Aralarında Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) ve Komünizmle Mücadele Derneği üyelerinin de bulunduğu kalabalıkların saldırısıyla olaylar büyüdü. Çıkan çatışmalarda iki kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi de tartışmalara neden oldu.

O dönem MTTB’nin başkanlığını yapan İsmail Kahraman, ilerleyen yıllarda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini üstlendi.

“Kanlı Pazar” olarak tarihe geçen 16 Şubat 1969 olayları, Türkiye’de 1970’li yıllara damga vuran sağ-sol çatışmalarının önemli dönüm noktalarından biri olarak hafızalardaki yerini koruyor.