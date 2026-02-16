Tekirdağ'da toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı. Kentte sabah saatlerinde etkili olan hafif yağmurun ardından bir süre çamurlu yağış görüldü.

Özellikle park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı. Araçlarında toz ve lekeler oluşan bazı sürücüler kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları ise araçlarını oto yıkamacılara götürdü.

Taksici Şaban Yıldız, AA muhabirine, sabah saatlerinde taksi durağına geldiğinde aracının çamurla kaplandığını gördüğünü söyledi.

Aracını yıkadığını aktaran Yıldız, çevredeki esnafın da araçlarını temizlediğini belirtti.