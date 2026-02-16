Sonsöz Gazetesi'nden Sümer Taşkıran'ın haberine göre...

"GIDA ALMAK ZOR , GİYİM İKİNCİ EL"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada yaşam pahalılığının insanları en temel ihtiyaçları daraltığını belirterek, "Bugün gelinen noktada asgari ücretli, emekli ve dar gelirli vatandaşımız için 'sıfır' bir mont, bir ayakkabı almak artık zorlaştı.Vatandaşımız cebindeki alım gücü sınırlı para ile sadece yaşamda kalabilmek için gıdayı öncelikliyorlar. Cepteki para her ihtiyaca yetmeyince giyim ihtiyacını karşılamak için ya eskiyi tamir ettiriyor ya da ikinci el platformlarına yöneliyor" dedi.

İKİNCİ EL PLATFORMLARINDA ARTIŞ

İkinci el alışveriş sitelerinin ve uygulamalarının işlem hacmindeki artışa dikkat çekici diyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu durum ekonomik sorunların hangi boyuta evrildiğininde farklı bir göstergesidir .Sektör verilerine ve pazar yeri analizlerine baktığımızda, ikinci el platformlarındaki işlem hacminin son bir yılda katlanarak arttığını görüyoruz. Ancak bu bir refah göstergesi değildir! Bu, orta sınıfında nasıl daraldığının göstergesidir. yeni, hiç kullanılmamış ürün alamayan ikinci ele yöneliyor.Bu süreç doğal olarak yeni üretim satan esnafıda,mağaza için üretim yapan fabrikayı da etkiliyor.Tekstil fabrikaları yapısal ve girdi ile oluşan sorunları yanında tüketici alışkanlıkları değişmesindende etkilendikleri bir gerçek.Mağazadan yeni ürün alamayan 2. El alışverişi tercih ediyor,” dedi.

"ESKİDEN İHTİYACI OLANA VERİLEN GİYSİLER, ŞİMDİ SATILIYOR"

Ömer Fethi Gürer,: " Eskiden ihtiyacı olanın yardımımcı olunurdu, dayanışma kültürü yerini mecburiyete bıraktı. Eskiden komşunun çocuğuna verilen kıyafetler artık 100-200 liraya internette satışa çıkıyor. İktidar ise 'ekonomi büyüyor' diye konuşmaya devam ediyor. Halkın büyüyen tek şeyi borcu ve çaresizliğidir."





VATANDAŞIN GELİRİ GIDA VE BARINMAYA

Vatandaşların eline geçen gelirin büyük çoğunluğunun gıdaya ve konaklamaya gittiğini söyleye. Ömer Fethi Gürer, "Vatandaşın bütçesinin tamamı gıda ve barınmaya gidiyor. Geriye kalanla nasıl giysi alabilir, ne çocuğuna yeni üst baş alabilir? Yönetenler, pazar yerlerinden, sokaktaki vatandaşın durumundan haberdar değiller. Halkını ikinci ele mahkûm eden anlayış yaşananları göstermemeye çalışıyor” şeklinde konuştu.