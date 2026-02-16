Kaza, saat 22.00 sıralarında Salihli’ye bağlı Adala Mahallesi’nde meydana geldi. Dombaylı Mahallesi’nden Adala yönüne ilerleyen, Salihli Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Ahmet Özkan’ın kullandığı 45 AHT 836 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi.
Devrilen motosikletten metrelerce savrulan genç sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hastanede Kurtarılamadı
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmet Özkan, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
Acı haberi alan ailesi, yakınları ve okul arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Genç öğrencinin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.