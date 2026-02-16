Sonsöz Gazetesi'nden Sümer Taşkıran Haberi.....

Cumhur İttifakı vurgusu yapan Hakan Han Özcan, CHP yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Özcan, hedeflerinin Ankara ve İstanbul başta olmak üzere tüm illerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı güçlü oranlarla yeniden seçtirmek olduğunu söyledi.

Özcan, konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) yönelik sert eleştirilerde bulundu. Mevcut CHP yönetimini hedef alan Özcan, partinin milli duruştan uzaklaştığını savundu.

Özcan, “Şu anki Cumhuriyet Halk Partisi ne yazık ki FETÖvari veyahut da uluslararası manada birilerinin maşalığını yapan yöneticilere sahip. İngiliz’inden, Amerikalı’sından medet umuyorlar. Allah bu milleti ve Müslümanları bu CHP zihniyetinden ve bunların ekibinden korusun.”

ifadelerini kullandı.

CUMHUR İTTİFAKI VURGUSU

Konuşmasının devamında Cumhur İttifakı’nın önemine dikkat çeken Özcan, birlik ve beraberlik mesajı verdi. İttifakın Türkiye için hayati bir rol üstlendiğini belirten Özcan, liderlerin uyumunun altını çizdi.

“BİRLİK DAİM OLSUN” DUASI

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin birlikteliğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Rabbim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin birliğini daim eylesin.”

HEDEF: ANKARA VE İSTANBUL’DA YENİDEN ZAFER

Saha çalışmalarına da değinen Özcan, seçim sürecinde aktif bir şekilde çalışacaklarını belirtti. “Ak Elçi” vurgusuyla teşkilatların sahada olacağını ifade eden Özcan, büyükşehir hedefini net bir şekilde ortaya koydu.

“Bizler her hanede, her sokakta ‘Ak Elçi’ olarak çalışacağız. Allah izin verirse Sayın Cumhurbaşkanımızı en yüksek oranlarla Ankara’dan, İstanbul’dan ve tüm illerden yeniden güçlü bir şekilde çıkaracağız” dedi.