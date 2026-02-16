Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda doluluk oranları, son haftalarda etkili olan yağışların ardından geçen yılın üzerinde kaydedildi. Kentin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan, 2025'in Aralık ayında doluluk oranı yüzde 1'in altına düşen Tahtalı Barajı'nda geçen yıl şubat ortasında yüzde 14,70 olan su seviyesi, son yağışların ardından bu yıl yüzde 30'a yükseldi. Doluluk oranlarının 2025 yılının son aylarında sıfıra düştüğü Balçova, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı da yeniden su topladı.

SON VERİLER

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre; geçen sene 16 Şubat'ta doluluk oranı yüzde 35,95 olan Balçova Barajı'nda bu yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 76'ya, geçen yıl yüzde 6,14 olan Gördes Barajı yüzde 16,52'ye, geçen sene yüzde 20,66 olan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı da yüzde 55,44'e yükseldi. 2025 yılı Şubat ortasında doluluk oranı yüzde 27,25 olan Ürkmez Barajı'nda su seviyesi de bu yıl aynı döneminde yüzde 76,36 olarak kaydedildi.(DHA)