Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 16.33’te merkez üssü Fethiye olan deprem, yerin 23,92 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sarsıntı; Fethiye merkezle birlikte Yakacık, Zorlar, Karaçulha, Bozyer ve Esenköy mahalleleri ile Seydikemer ilçesinde de hissedildi. Deprem sırasında vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, sarsıntı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.