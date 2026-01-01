Cimnastik, çoğu zaman yalnızca fiziksel gelişim ve sportif başarı üzerinden değerlendirilse de uzmanlara göre çocukların sosyal, zihinsel ve duygusal gelişiminde de belirleyici bir rol oynuyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Başkent Akademi Cimnastik Spor Kulübü Kurucusu ve Ankara İl Temsilcisi Sema Kul, yıllara dayanan deneyimiyle Türkiye’de cimnastik eğitiminin yapısal sorunlarını, erken yaşta spora başlama tartışmalarını ve milli sporcu yetiştirme sistemini değerlendirdi. “Sporcu olmak ayrı bir şey, spor yapmak ayrı bir şey” diyen Kul, madalya odaklı anlayış yerine sporu yaşam biçimi haline getiren çocuklar yetiştirmenin önemine dikkat çekti.

“CİMNASTİK SEKTÖRÜNÜN İÇİNDEN GELİYORUM”

Ege üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olan Sema Kul, mesleki yolculuğunu uzun yıllara dayanan bir birikimle özetleyerek, “Beden Eğitimi Öğretmeni olarak mezun oldum. Branşım cimnastik, özellikle artistik cimnastikalanında eğitim aldım. Bu alanda antrenörlük yaptım, uluslararası hakemlik yaptım, eğitimlerde görev aldım, yönetim kademelerinde yer aldım.” dedi. Kul, “Çok uzun zamandır cimnastik sektörünün içindeyim. Bu alanın mutfağında büyüdüm.” sözleriyle deneyiminin altını çizdi.

“EĞİTİMDE KALİTE SORUNU OLDUĞUNU GÖRDÜM”

Başkent Akademi Cimnastik Spor Kulübü’nün kuruluş sürecinin bir ihtiyaçtan doğduğunu vurgulayan Kul, sektördeki eksikliklerin kendisini bu yola ittiğini belirterek, “Uzun yıllar bu alanda çalıştığım için bazı açıklıklar olduğunu fark ettim. Eğitimin kaliteli olmadığını düşündüm. Yıllar içinde kendi eğitim sistemimi oluşturdum. Antrenörlük ve yönetimsel olarak kendime ait bir sistem kurdum.” şeklinde konuştu.

Bu birikimin sonucunda 2011 yılında kulübü kurduklarını ifade eden Kul, “Oluşturduğum bu eğitimi bir program dahilinde çocuklara aktarmak istedim ve Başkent Akademi Cimnastik Spor Kulübü’nü kurduk.” ifadelerini kullandı.

