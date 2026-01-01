Ankara’nın Sincan ilçesinde, Çamlıdere Barajı’ndaki su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar nedeniyle zaman zaman basınç düşüklüğü ve su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar ise çareyi ilçenin farklı noktalarında bulunan kaynak suyu çeşmelerine gitmekte buldu.

Ellerinde damacana ve bidonlarla çeşme başında su dolduran vatandaşlar, özellikle soğuk hava koşullarında yaşanan kesintilere tepki gösterdi. Vatandaşlardan Cihat Karayel, yeni yıla susuz girdiklerini belirterek, suyun olmamasının günlük yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi.

Karayel, “Suyun olmaması çok kötü bir şey. Çay bile içemezsin, en kötüsü kişisel bakımını bile gideremezsin” diyerek yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.

Su kesintilerinin önceden haber verilmediğini iddia eden Karayel, “Bu soğukta su doldurmak zorunda değiliz. Eşim ve çocuğum evde bekliyor. Evde sıcak oturmak varken buraya geldim, annemle birlikte su dolduruyorum. En azından bir bilgilendirme yapılsın. İnsanlar önlemini alsın. Akşam yatıyorsun su var, sabah kalkıyorsun su yok” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, su kesintileri konusunda yetkililerden daha düzenli bilgilendirme yapılmasını ve sorunun bir an önce kalıcı olarak çözülmesini istiyor.