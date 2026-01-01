Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın yılbaşı gecesinde Ukrayna’ya geniş çaplı hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun 31 Aralık gecesi Ukrayna genelinde 200’den fazla insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini belirtti.

Rusya’nın yeni yılda da savaşı sürdürmek istediğini ifade eden Zelenskiy, saldırıların yılbaşı tatilinde dahi durmadığına dikkat çekti. Müttefik ülkelere çağrıda bulunan Zelenskiy, Ukrayna’nın hava savunma kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Zelenskiy açıklamasında, “Eğer saldırılar yılbaşı tatillerinde bile durmazsa, hava savunma malzemelerinin teslimatının gecikmemesi lazım” ifadelerini kullandı.