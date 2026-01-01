CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni yıl tatilini geçirdiği Balıkesir’de Ayvalık Belediyesi’ni ziyaret etti. Ziyarette Özel’e; CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, CHP Balıkesir İl Başkan Yardımcısı Mustafa Yıldırım, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcıları Erkan Karasu ve Zafer Abdi Gökçen ile belediye personeli eşlik etti.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile bir araya gelen CHP lideri Özgür Özel, belediyenin yürüttüğü projeler ve hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Özel, Başkan Ergin’e çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Mesut Ergin ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Ayvalık’a gösterdiği ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti.