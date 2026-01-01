Bakan Yumaklı, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, kırsal kalkınma desteklerinde yeni bir dönemin başladığını belirtti. Yumaklı, kırsal kalkınma bütçesinin en az yüzde 20’sinin kadın ve genç girişimcilere ayrılacağını vurguladı.

Başvurularda;

Kadın girişimciler

Gençler

Birinci derece tarımsal örgütler

öncelikli olarak değerlendirilecek.

Dijital Tarım ve Yapay Zekâ Destek Kapsamında

Yeni düzenlemeyle birlikte dijital tarım, yapay zekâ ve otomasyon uygulamaları da hibe kapsamına alındı. Bu adımın, kırsal dönüşümü hızlandırarak tarımsal üretimde verimliliği artırması hedefleniyor.

Kırsalda Üretim Güçleniyor

Bakan Yumaklı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Öncelikli değerlendirme, artırılmış hibeler ve yeni destek alanlarıyla kırsalda üretim güçleniyor, Türkiye büyüyor. Hayırlı olsun.”

Kırsal Kalkınma Destekleri Üreticiye Nefes Olacak

Artırılan hibe oranları ve genişletilen destek alanlarıyla birlikte, kırsalda faaliyet gösteren üreticilerin yatırım, teknoloji ve sürdürülebilirlik alanlarında önemli avantajlar elde etmesi bekleniyor.