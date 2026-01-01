Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu’nun aldığı karara göre, ara transfer dönemi yarın başlayacak ve 6 Şubat Cuma günü sona erecek. Bu süreçte yapılacak transferler, gerekli resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından tescil edilecek.

İlk Transfer Dönemi Eylül’de Kapanmıştı

2025-2026 sezonunun birinci transfer ve tescil dönemi 30 Haziran’da başlamış, 12 Eylül’de sona ermişti. Kulüpler, ara transfer dönemini özellikle sakatlıklar ve performans düşüşleri nedeniyle kritik bir fırsat olarak görüyor.

27 Türk Kulübüne 223 Dosyadan Transfer Yasağı

FIFA’nın güncel verilerine göre, Türkiye’de 27 kulüp toplam 223 ayrı dosya nedeniyle transfer yasağı altında bulunuyor. Bu tablo, Türk futbolunda mali disiplin, sözleşme yönetimi ve ödeme planlamasına ilişkin yapısal sorunları bir kez daha gözler önüne serdi.

FIFA Verileri Dikkat Çekiyor

FIFA istatistiklerine göre, 221 federasyona bağlı kulüplerde toplam 1.224 transfer yasağı dosyası bulunuyor. Bu dosyaların yaklaşık yüzde 20’sinin Türkiye’deki kulüplere ait olması, Türk futbolunun uluslararası alandaki mali sorunlarını ortaya koyuyor.

Süper Lig’de 4 Kulüp Transfer Yasağıyla Karşı Karşıya

Trendyol Süper Lig’de halen 4 kulüp transfer yasağı altında bulunuyor:

Antalyaspor: 6 dosya

Kayserispor: 4 dosya

Kocaelispor: 1 dosya

Fatih Karagümrük: 1 dosya

Bu kulüplerin, borç yapılandırması ya da ilgili dosyaların kapatılması yönünde adım atmaması halinde ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmeleri mümkün olmayacak.

Ara Transfer Dönemi Kritik Öneme Sahip

Ara transfer dönemi, özellikle ligde alt sıralarda yer alan ve hedef revizyonuna giden kulüpler için hayati önem taşıyor. Ancak transfer yasakları, birçok kulübün planlarını sekteye uğratabilir.