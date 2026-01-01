Yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Valilikler tarafından yapılan açıklamalarda, öğrencilerin ve vatandaşların can güvenliğinin öncelikli olduğu belirtilerek, 2 Ocak Cuma günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verilmesi kararı alındığı duyuruldu.

Karar kapsamında; Ordu, Gümüşhane, Bolu, Düzce, Amasya, Kars, Muş, Yozgat, Çorum, Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Bingöl, Tunceli, Bartın ve Niğde illeri ile bazı illerin ilçe bazlı yerleşimlerinde eğitim faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

Yetkililer, hava koşullarının yakından takip edildiğini, vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurgularken, yeni gelişmelere ilişkin duyuruların resmi kanallar aracılığıyla paylaşılacağını bildirdi.