Malatya’nın Niyazi Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir genç kadın hayatını kaybetti, bir kadın ise yaralandı.

İddiaya göre, ailesine ait haşlanmış mısır tezgâhında bulunan Beyza E. ile Sena Nur Doğan (19) ve I.D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Beyza E., yanında bulunan bıçakla iki kadına saldırdı.

Aldıkları bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Sena Nur Doğan ve I.D., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Genç Kadın Hastanede Hayatını Kaybetti

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Sena Nur Doğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaralı I.D.’nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Olayın ardından saldırıda kullanıldığı değerlendirilen bıçakla yakalanan Beyza E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.