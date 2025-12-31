Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan Topçu ve Füze Okulu’nu ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında okulda inceleme ve denetlemelerde bulunan Bakan Güler, görev başındaki Mehmetçiğin yeni yılını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefon bağlantısıyla askerlere hitap ederek yeni yıl mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada Büyük Bir Atılım İçindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğe hitabında Türkiye’nin stratejik bir coğrafyada bulunduğuna dikkat çekerek, barış ve istikrarın sağlanması için yoğun bir mücadele yürütüldüğünü ifade etti. Savunma sanayiinde gelinen noktaya değinen Erdoğan, yerli ve milli imkânlarla geliştirilen tanklar, obüsler, helikopterler, insansız hava ve deniz araçları, füze sistemleri ve savaş gemileriyle Türkiye’nin savunma gücünü önemli ölçüde artırdığını söyledi.

Erdoğan, elde edilen kazanımların kalıcı başarılara dönüştürülmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tüm mensuplarının yeni yılını kutladı.

“Terör Örgütlerine Asla Müsade Etmeyeceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adı ve amacı ne olursa olsun hiçbir terör örgütünün Türkiye’nin hedeflerine engel olmasına izin verilmeyeceğini vurguladı. Erdoğan, güçlü ve büyük Türkiye hedefinin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Bakan Güler: 2025 Terörle Mücadelede Dönüm Noktası Oldu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise konuşmasında, güçlü ve caydırıcı bir ordunun öneminin son dönemde yaşanan gelişmelerle daha net ortaya çıktığını söyledi. 2025 yılının, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadelede somut ve önemli sonuçlar aldığı kritik bir yıl olduğunu belirten Güler, yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen operasyonlarla terör örgütlerinin ciddi ölçüde zayıflatıldığını ifade etti.

Güler, elde edilen başarılarda şehitlerin, gazilerin, güvenlik güçlerinin ve milletin desteğinin büyük payı olduğunu dile getirdi.

“Sınırlarımızda Oldubittiye İzin Vermeyiz”

Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgesel gelişmelere de değinen Bakan Güler, Türkiye’nin sınırlarında bir terör koridoru oluşturulmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini vurguladı. SDG’nin yükümlülüklerini yerine getirmesinin sürecin başarısı için zorunlu olduğunu ifade eden Güler, PKK/YPG/SDG dahil hiçbir terör örgütünün faaliyetlerine müsaade edilmeyeceğini söyledi.

“Mavi ve Gök Vatan’daki Haklarımızdan Taviz Yok”

Bakan Güler, Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin hak ve menfaatlerinin kararlılıkla korunduğunu belirterek, Yunanistan’la iyi ilişkilerden yana olduklarını ancak hukuksuz girişimlere ve oldubittilere asla izin verilmeyeceğini ifade etti.