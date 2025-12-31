Önal Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Önal, grubun eğitim, istihdam ve dijital dönüşüm alanındaki çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dijital eğitim yatırımlarını toplumsal sorumluluk anlayışıyla sürdürdüklerini ifade eden Önal, 2026 yılında bu alandaki lider konumlarını pekiştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Ferit Önal, Önal Grup’un faaliyetlerini katma değer üretme hedefiyle şekillendirdiklerini vurgulayarak, gençlere eşit fırsatlar sunan projelerin Türkiye’nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

“Eğitimde Öncülük, Toplumsal Sorumluluğumuzdur”

Kurumsal vizyonlarına değinen Önal, eğitimde yenilikçi çözümler geliştirmeyi öncelik haline getirdiklerini ifade etti. Dijital eğitim alanında sundukları hizmetlerle gençlerin bilgiye erişimini kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirten Önal, Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecine katkı sağlamayı temel misyon olarak gördüklerini söyledi.

Sürdürülebilir Büyüme ve Nitelikli İstihdam Vurgusu

Grubun uzun vadeli hedeflerine de değinen Ferit Önal, katma değerli projelerle istihdam oluşturmayı ve ülke ekonomisine kalıcı katkı sunmayı amaçladıklarını ifade etti. Önal, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinin ekonomik büyümenin temel unsurlarından biri olduğunu kaydetti.

2025’te 17 Bin Öğrenciye Dijital Eğitim Desteği

2025 yılının, yürütülen projelerin somut sonuçlarını ortaya koyduğunu belirten Önal, Önal Dijital Akademi aracılığıyla yaklaşık 17 bin öğrenciye dijital eğitim bursu sağladıklarını açıkladı. Bu desteklerle eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesine katkı sunduklarını ifade etti.

“Burslar Geleceğe Yapılan Bir Yatırımdır”

Burs programlarının yalnızca maddi destekten ibaret olmadığını vurgulayan Ferit Önal, bu çalışmaların gençleri dijital dünyaya hazırlayan kapsamlı bir eğitim sürecini içerdiğini söyledi. Önal Grup’un yatırım ve istihdam odaklı projelerle büyümeye devam edeceğini belirtti.

Yenilikçi ve Üretken Kurumsal Yaklaşım

Kurumsal duruşlarına da değinen Önal, her projede yenilikçi, sorumlu ve üretken bir anlayış benimsediklerini ifade ederek, ülkenin geleceğine değer katmayı hedeflediklerini dile getirdi.