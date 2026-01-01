Ankara’da etkili olan yoğun kar yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Akşam saatlerinde başlayan ve hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte etkisini artıran kar yağışı, özellikle ara sokaklarda buzlanmaya neden oldu. Kayganlaşan yollar, sürücüler için tehlike oluşturdu.

Mamak ilçesinde gündüz saatlerinde aracını bulunduğu yerden çıkarmak isteyen bir vatandaş, sokaklarda tuzlama çalışması yapılmaması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce park halindeki başka bir araca, ardından da bir çekiciye çarparak durabildi.

Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Olayın ardından vatandaşlar, kar yağışına rağmen yeterli tuzlama yapılmadığını belirterek belediyeye tepki gösterdi.