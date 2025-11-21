Bez Bebek dizisinin küçük yıldızı Asena Keskincinin yıllar sonra yaptığı açıklamalar magazin dünyasında adeta deprem etkisi yarattı. Keskinci, çocuk yaşta sette yaşadığını öne sürdüğü zorbalık ve baskı iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

İddialarda adı geçen Evrim Akın cephesi sözleri reddederken, bu tartışmaya bir yorum da Alemin Kıralı dizisinin sevilen ismi Zeynep Gülmezden geldi.

Zeynep Gülmez’den Dikkat Çeken Sözler

Tam da Asena Keskinci’nin açıklamalarının konuşulduğu saatlerde Gülmez, sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

“Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu var. İlahi adalet ya da ettiğini bulma ya da neyse ne işte…”

Bu paylaşım, kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

Keskinci’nin İddiaları Yeniden Gündemde

Asena Keskinci, küçük Yağmur karakterini oynadığı dönemde Evrim Akın’ın kendisine:

“Seni bu diziden attırırsam sokakta mı kalırsınız?”

“Birazdan kanser olacaksın.”

Çekim anında “Yeter ya!” diyerek kendisini yukarıdan aşağı bıraktığı

gibi davranışlarda bulunduğunu iddia etmişti.

Evrim Akın’dan Sert Yanıt

Akın’ın avukatı aracılığıyla verdiği yanıtta iddialar “hayal ürünü” olarak nitelendirildi.

Açıklamada, sözlerin gerçeği yansıtmadığı ve özel hayata yönelik saldırı niteliği taşıdığı belirtildi.

Magazin Dünyası Kaynıyor

Bir yanda yıllar sonra konuşan bir çocuk yıldız, diğer yanda iddiaları reddeden bir oyuncu…

Araya Zeynep Gülmez’in bu manidar paylaşımı da eklenince, konu tam anlamıyla magazin gündeminin yeni fırtınasıhaline geldi.