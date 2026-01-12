Samsun’un Canik ilçesinde yaşanan bıçaklı kavga paniğe neden oldu. Yenimahalle Mahallesi’nde bulunan Gülsan Sanayi Sitesi’nde husumetli taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede şiddetlendi.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Yusuf Emre K., Enes Efe T. ve Mesut B. ile husumetli oldukları Tekin G. ve Gürkan K. arasında başlayan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü.

Ara Başlık: Tartışma Bıçaklı Saldırıya Dönüştü

Kavga sırasında Mesut B.’nin, Tekin G. ve Gürkan K.’yı bıçakla bacaklarından yaraladığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.