Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik açıklamalarının ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Frederiksen, Danimarka ile ABD’nin Grönland meselesinde kritik bir yol ayrımında olduğunu söyledi.

Venezuela’ya yönelik askeri müdahalenin ardından Trump’ın Grönland’a ilişkin söylemlerini değerlendiren Frederiksen, “ABD Grönland’a karşı askeri müdahalede bulunursa Danimarka’nın bir planı var mı?” sorusuna, “Bunları yalnızca somut gelişmeler üzerinden değil, daha temel bir çerçevede ele almalıyız. Bir yol ayrımındayız. Bu bir kader anı” yanıtını verdi.

“Batı İttifakı İçin Büyük Bir Tehlike”

Açıklamalarında olası risklere dikkat çeken Frederiksen, ABD’nin bir müttefikini tehdit etmesinin Batı ittifakı ve NATO iş birliği açısından ciddi bir kırılma anlamına geleceğini vurguladı. Frederiksen, “ABD’nin bir müttefikini tehdit ederek Batı ittifakına ve NATO iş birliğine sırtını dönmesi, daha önce hiç yaşamadığımız bir durum. Böyle bir senaryo gerçekleşirse her şey durur” ifadelerini kullandı.

ABD–Danimarka Görüşmesi Gündemde

Washington yönetiminin, Grönland konusunu ele almak üzere Danimarkalı yetkililerle görüşme yapmasının beklendiğini belirten Frederiksen, bu süreçte ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini söyledi.