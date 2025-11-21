İBB bütçesinin 440 milyar lira, İSKİ ve İETT ile birlikte konsolide bütçesinin ise 609 milyar 357 milyon lira olacağını açıklayan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, "2025 yılında yaşadığımız tüm ekonomik ve siyasi zorlukları göz önünde bulundurarak, temkinli ama kararlı, dikkatli ama cesur bir bütçe hazırladık" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Kasım ayı toplantısının altıncı oturumu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan Başkanlığı'nda Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, 2026 mali yılı bütçe sunumunu gerçekleştirdi. Aslan’ın 2026 yılı için hedefledikleri projeler ve yatırımlara ilişkin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin grup başkanvekilleri konuşma yaptı. Yaklaşık 10 saat süren konuşmaların ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İSKİ ve İETT dahil 609 milyar 357 milyon lira olarak belirlenen 2026 mali yılı bütçesi meclis üyelerinin oylamasına sunuldu. 2026 mali yılı bütçesi, 86 ret oyuna karşılık 151 oy ile kabul edildi.

'İBB’NİN 2026 BÜTÇESİ 440 MİLYAR, KONSOLİDE BÜTÇESİ İSE 609 MİLYAR 357 MİLYON LİRA'

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, "İstanbul’u çok iyi tanıyoruz. İstanbul için gece gündüz çalışıyoruz. Bu ülke bizim, bu vatan bizim. Bu bayrak bizim. Hep birlikte daha çok çalışmalıyız. Tartışacaksak da milletimiz için, hizmet için tartışmalıyız. 2026 yılı bütçemizi hazırlarken bu tespitler ve ilkeler çerçevesinde hareket ettiğimizi bilmenizi isterim. Bugün genel olarak 440 milyar liralık İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesini, hafta başında onaylanan İETT ve İSKİ bütçeleri ile birlikte toplamda 609 milyar 357 milyon liralık bir konsolide bütçeyi meclisimize sunuyoruz" dedi.

'HEDEFİMİZ 16 MİLYON İSTANBULLUNUN YAŞAM KALİTESİNİ DAHA DA YÜKSELTMEK'

Nuri Aslan, “2025 yılında yaşadığımız tüm ekonomik ve siyasi zorlukları göz önünde bulundurarak, temkinli ama kararlı, dikkatli ama cesur bir bütçe hazırladık. Bu bütçe, İstanbulluların temel sorunlarına odaklanmış, Ekrem İmamoğlu’nun ‘adil, yeşil ve yaratıcı şehir, mutlu İstanbullu’ vizyonunu esas alan bir bütçedir. Hedefimiz net: 16 milyon İstanbullunun yaşam kalitesini daha da yükseltmek, İstanbul’u geleceğe güvenle taşımak. Biliniz ki bu bütçe ortak akıl ve istişare ile hazırlandı. 156 milyarı İBB, 42,7 milyarı İSKİ, 16,7 milyarı İETT olmak üzere, konsolide bütçemizin 215 milyar 619 milyon liralık en büyük bölümünü yatırımlara ayırdık. Son 6 yılda olduğu gibi 2026 yılında da bütçemizde ana kalemi yatırımlar oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

'2026 YILINDA METRO VE DİĞER RAYLI SİSTEMLERİN YAPIMI İÇİN 35,5 MİLYAR LİRA BÜTÇE AYIRDIK'

Nuri Aslan, "Pendik-Kaynarca metro hattı da yüzde 87 oranında tamamlandı. 2026 yılında metro ve diğer raylı sistemlerin yapımı için 35,5 milyar lira bütçe ayırdık. Ne demiştik? Hız kesmeden, ara vermeden çalışmaya devam, üretmeye devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz 2019 yılında Şehir Hatları 28 araç ve 21 hatla hizmet verirken bugün ne oldu? Bugün 83 araçlık filomuzla 32 hatta günlük 863 sefer düzenliyoruz. Kent Lokantası açtık. Emeklinin yanında olduk, öğrencinin yanında olduk. Gönülleri fethettik. Onlar ne yaptılar? Onlar da bize seçimleri kazandırdılar. Bu millet kendine yapılan iyiliği de, kötülüğü de asla unutmaz. Bu millet ahtı vefalıdır. İstanbul ahtı vefalıdır. Bugün Bağcılar, Avcılar, Çapa, Küçükçekmece, Hisarüstü, Sultanahmet, Sultangazi, Çatalca, Arnavutköy, Esenyurt, Silivri, Eyüpsultan, Sultanbeyli, Üsküdar, Ümraniye, Pendik, Tuzla, Sancaktepe ve Ataşehir'de açtığımız 19 kent lokantamızla her gün binlerce, on binlerce insana yemek veriyoruz. İlk kent lokantası açtığımız 2022'den bu yana, 2025'in ilk 9 ayı dahil, kent lokantalarımızda yaklaşık 8 milyon vatandaşımız yemek yedi. Hemşehrilerimizin bütçesine bu faaliyetle tam 1,5 milyar lira katkı sağladık. Yeni kent lokantaları açmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'BUGÜNE KADAR TAMAMLADIĞIMIZ TÜM İBADETHANELERİMİZ İÇİN HARCADIĞIMIZ PARA 2,5 MİLYAR TL'DİR'

Nuri Aslan, “2024 yılında tarihi bir kararla İBB Meclisi'nin onayıyla cami, kilise, sinagog gibi ibadethanelerin yanına cemevlerini de resmen dahil ettik. Şu an hali hazırda iki cami, bir cemevi inşaatını da yürütüyoruz. İmalatını bitirmek üzereyiz. En kısa sürede kullanıma açacağız. Bu yılın sonuna yetiştirebilirsek, yetiştireceğiz. Yetiştiremezsek önümüzdeki yılın ilk aylarında Avcılar yol üstündeki Ahmet Tükenmez Camii inşaatımızı da Allah'ın izniyle başlatacağız. Bugüne kadar tamamladığımız tüm ibadethanelerimiz için günümüz fiyatlarıyla harcadığımız para 2,5 milyar TL'dir" şeklinde konuştu. (DHA)