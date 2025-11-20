Hükümet, dar gelirli hanelerin yaşam koşullarını iyileştirmek için “Vatandaşlık Maaşı” adıyla yeni bir sosyal destek modelini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Aile bazlı geliştirilen sistem, düşük gelirli vatandaşların hane gelirini belirli bir seviyeye tamamlamayı amaçlıyor. Uygulamanın ayrıntıları üzerinde çalışmalar devam ederken, sistemin asgari ücret veya belirlenen gelir eşiğini kıstas alacağı ifade ediliyor.

Gelir Tamamlama Sistemi: Aradaki Fark Devlet Tarafından Ödenecek

Vatandaşlık Maaşı modeline göre, hane gelirinin belirlenen eşik altında kalması halinde aradaki fark devlet tarafından gelir desteği olarak karşılanacak. Örneğin sınır 20 bin TL olarak belirlendiğinde bir ailenin geliri 16 bin TL ise, devlet aylık olarak 4 bin TL ek ödeme yapacak. Sosyal devlet ilkesi çerçevesinde tasarlanan bu destek, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesini hedefliyor.

Geliri Olmayan Ailelere Düzenli Destek Verilecek

Hane gelirinin sıfır olduğu durumlarda ise devlet, vatandaş iş bulana kadar belirlenen tutar üzerinden düzenli bir maaş bağlayacak. Bu uygulama, özellikle işsiz, gelirsiz veya sosyal güvencesi bulunmayan ailelere yönelerek ekonomik kırılganlığı azaltmayı amaçlıyor.

Asgari Ücretin Üçte İkisi Kıstas Olarak Kullanılacak

Resmî kaynaklarda, destekten yararlanmak için hane gelirinin asgari ücretin üçte ikisinin altında olması gerektiği belirtiliyor. Böylece dar gelirli ailelerin sosyal yardımlara erişimi tek çatı altında toplanarak daha şeffaf ve ölçülebilir bir sisteme dönüşecek.

Başvurular e-Devlet Üzerinden Yapılacak

Vatandaşlık Maaşı için başvuruların e-Devlet, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birimleri ve sosyal hizmet merkezleri üzerinden alınacağı açıklandı. Uygulamanın kapsamı, gelir sınırı ve ödeme miktarları ise hazırlanan düzenlemenin Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla netleşecek.

Kesin Model Çalışmaları Sürüyor

Vatandaşlık Maaşı’nın devreye giriş tarihi ve ödeme tutarları konusunda netlik sağlanmış değil. Hükümet, gelir tamamlama sisteminin farklı senaryolar üzerinde çalışıldığını, nihai modelin ise ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtiyor.