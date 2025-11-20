Türkiye’nin coğrafi işaretli ürünleri arasına bir yenisi daha eklendi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Yenice ıhlamur balının Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edilen 43’üncü ürün olduğunu duyurdu.

Hisarcıklıoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Karabük’e ve ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. AB süreci devam eden 39 coğrafi işaret ve 2 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.”

Türkiye’nin AB Tarafından Tescillenen Coğrafi İşaretli Ürünleri

Yenice ıhlamur balının tesciliyle birlikte Türkiye’nin AB tarafından koruma altına alınan coğrafi işaretli ürün sayısı 43’e yükseldi. Türkiye’nin AB’de tescilli ürünleri şöyle:

Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Gaziantep fıstık ezmesi, Mut zeytinyağı, Kırkağaç kavunu, Hatay kaytaz böreği, Gaziantep lahmacunu, İpsala pirinci, Bursa kestane şekeri ve Yenice ıhlamur balı.

Coğrafi İşaretli Ürünlerde Türkiye’nin Hedefi Daha da Yükseliyor

TOBB öncülüğünde devam eden çalışmalar kapsamında Türkiye’nin AB’ye başvurusu süren 39 coğrafi işaret ve 2 geleneksel ürün adı bulunuyor. Türkiye, yerel değerlerini uluslararası düzeyde koruma altına alarak hem marka değerini artırmayı hem de kırsal kalkınmayı desteklemeyi hedefliyor.